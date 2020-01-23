Американская коалиция объяснила опасность вывода войск из Ирака

В случае вывода американских войск из Ирака существует опасность восстановления сил запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил заместитель командующего силами возглавляемой США военной коалиции Алексус Гринкевич, передает «Интерфакс».

«У "Исламского государства" будет потенциал для восстановления сил, если на нее слишком долго не оказывать давление. И чем дольше мы не будем оказывать давление, тем сильнее будет нарастать угроза», — объяснил представитель коалиции. Он добавил, что военные должны провести анализ для оценивания возможностей ИГ возобновить активные действия.

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Ранее стало известно о черновом письме коалиции, адресованном иракским военным, в котором говорилось о скором выводе иностранных войск из Ирака. Это якобы будет сделано из уважения к суверенитету Ирака, а также по просьбе властей страны.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято на фоне убийства американскими военными генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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