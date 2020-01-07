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Захарова обрушилась на США за выросшие при войне поколения людей

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Мария Захарова
Мария Захарова

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала власти США за постоянные ошибки во внешней политике, которые привели к выросшим только при войне поколениям людей в странах Ближнего Востока. Она обрушилась на американцев в эфире радио «Комсомольская правда».

Спикер МИД указала на то, что целый ряд руководителей США регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами. Дипломат также обратила внимание на события 20-летней давности, когда генерал США Колин Пауэлл выступал в зале Совета Безопасности ООН с пробиркой в руках (это было в 2003 году — прим. Ленты.ру), говоря о необходимости ввода войск в Ирак для предотвращения использования оружия массового поражения Саддамом Хусейном.

«Совбез был против, (...) в том числе и благодаря усилиям России», — отметила Захарова. По ее мнению, та ошибка вылилась в целую цепочку региональных катастроф, такие как миграция и распространение угрозы терроризма. Она добавила, что в настоящее время концепция вседозволенности и собственной исключительности насаждается не только среди американцев, но и мировому сообществу.

Захарова также сказала, что Ирак сам должен принять решение о наличии там американских войск. «То же самое в отношении Сирии, Ливии — разрушены государства, институты управления, общества. Поколения людей, которые не знают ничего кроме войны... Кто за это ответит? (...) Кто, наконец, задаст вопрос: сколько все это можно терпеть?» — выразила негодование дипломат.

6 января стало известно о письме возглавляемой США военной коалиции, адресованном иракским военным, в котором говорилось о скором выведении иностранных войск из Ирака. Это якобы будет сделано из уважения к суверенитету Ирака, а также по просьбе властей страны. Позже в США информацию о выводе войск опровергли, а опубликованное письмо назвали черновиком.

До этого парламент Ирака на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран.

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