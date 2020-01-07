Захарова прокомментировала путаницу США с выводом войск из Ирака

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала объяснения американских чиновников информации о выводе войск США из Ирака на своей странице в Facebook.

В частности, Захарова предложила зафиксировать слово «ошибка». «А то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать», — написала она.

6 января стало известно о письме возглавляемой США военной коалиции, адресованном иракским военным, в котором говорилось о скором выведении иностранных войск из Ирака. Это якобы будет сделано из уважения к суверенитету Ирака, а также по просьбе властей страны. Позже в США информацию о выводе войск опровергли, а опубликованное письмо назвали черновиком.

До этого парламент Ирака на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран.

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