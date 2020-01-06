Американская коалиция выведет войска из Ирака

Возглавляемая США военная коалиция выведет свои войска из Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо от штаба коалиции иракским военным.

В письме говорится, что войска будут выведены из уважения к суверенитету Ирака, а также по просьбе властей страны. «Мы уважаем ваше суверенное решение о выводе наших войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные силы выведут «в течение ближайших дней и недель».

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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