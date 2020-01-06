США разочаровались решением Ирака вывести иностранные войска

США разочаровались решением парламента Ирака вывести вывести иностранные войска с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус.

Она отметила, что США ждут разъяснений по поводу юридического характера и влияния принятой парламентом Ирака резолюции. «Мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности», — заявила Ортагус.

По ее мнению, продолжение совместной борьбы с террористическими организациями отвечает как интересам США, так и интересам Ирака.

Ранее парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. Сейчас там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран.

Такое решение было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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