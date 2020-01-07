США опровергли решение о выводе войск коалиции из Ирака

США не принимали решения о выводе войск из Ирака. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.

«Решения покидать Ирак нет. Точка», — заявил Эспер, комментируя письмо американской коалиции. Он сказал, что не знает о письме, и отметил, что его происхождение выясняют.

Ранее стало известно о письме возглавляемой США военной коалиции, адресованном иракским военным, в котором говорилось о скором выведении иностранных войск из Ирака. Это якобы будет сделано из уважения к суверенитету Ирака, а также по просьбе властей страны.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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