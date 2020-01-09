Латвия вывела из Ирака всех шестерых своих солдат

Все шестеро латвийских солдат, служащих в Ираке, выведены с территории страны и передислоцированы в соседний Кувейт. Об этом министр обороны республики Артис Пабрикс написал в своем Twitter.

Министр отметил, что такое решение было принято из соображений безопасности, однако речи о возвращении военнослужащих на родину пока не идет. Сколько времени солдаты проведут в Кувейте пока неизвестно.

«Латвия поддерживает США и продолжит поддерживать коалицию, возглавляемую США. Что касается возвращения латвийских солдат обратно в Ирак, вопрос будет решен с союзниками после того, как будет оценена ситуация с безопасностью», — подытожил он.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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