В Латвии назвали роль США в отношениях Прибалтики и России

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс назвал роль, которую США играют в отношениях между странами Прибалтики и России. По его мнению, отношения зависят от той политики, которую Соединенные Штаты ведут против Москвы, заявил он в интервью «Sputnik Латвия».

«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2"», — сказал Юрканс.

Американцы, по его мнению, будут «как полицейский» и «будут править санкциями», пока доллар «царствует в экономическом мире».

Ранее Латвия отказалась проводить референдум об образовании на русском языке. Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». В школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов по новому закону страны должны преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие к 1 сентября 2021 года.

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