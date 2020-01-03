Латвия отказалась проводить референдум об образовании на русском языке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии отказала в сборе подписей за общенациональный референдум по поводу образования на негосударственных языках. Об этом сообщает ТАСС.
Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». Инициатива получила отказ из-за заключений министерства юстиции, министерства образования и науки и Бюро омбудсмена страны. Как объяснила глава ЦИК Кристине Берзиня, законопроект «оформлен юридически некорректно, а также не отвечает и по содержанию».
Председатель «Нового согласия» собирается оспорить это решение в Верховном суде Латвии. По его словам, оно продиктовано исключительно политическими причинами.
23 сентября стало известно, что депутаты от партии «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» подготовили поправки в законодательство, предписывающие переход всего образования на латышский язык, начиная с детских садов. Проект поддержало правительство и президент.
В школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов по новому закону также должны быть на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие к 1 сентября 2021 года.
Ранее парламентарии приняли закон о вузах, запрещающий обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года. Русский язык при этом родной почти для 40 процентов жителей Латвии.