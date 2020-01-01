В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям

В Латвии вступил в силу закон, отменяющий автоматическое присвоение новорожденным статуса неграждан. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

Согласно документу, с 1 января детям проживающих в стране неграждан, большинство из которых составляют русскоязычные жители, будет предоставляться латвийский паспорт. Исключение составят случаи, когда родители приняли решение о получении ребенком гражданства другой страны.

Отмечается, что изменения коснутся небольшого числа детей. Так, по данным латвийского Управления делами гражданства и миграции, в 2016 году статус неграждан был предоставлен 47 детям, в 2017 году — 51 ребенку, в 2018 году — 33 детям.

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Сейм Латвии принял законопроект бывшего президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства страны всем новорожденным в октябре 2019 года. Согласно законопроекту, латвийский паспорт смогут обрести дети неграждан, которые появятся на свет после 1 января 2020 года. По мнению Вейониса, гражданство должно предоставляться автоматически, что исключит появление новых неграждан.

Статус негражданина появился в Латвии в 1991 году, когда по решению Верховного Совета Латвийской Республики гражданство республики получили только те, кто проживал в стране до 17 июня 1940 года, а также их потомки. Всего в Латвии проживает 4791 несовершеннолетний негражданин, а также 3894 негражданина, родившихся после обретения Латвией независимости и уже достигших совершеннолетия. Согласно действовавшему до 1 января законодательству, ребенок неграждан мог быть признан гражданином по заявлению одного из родителей после достижения им 15 лет или путем натурализации после того, как он станет совершеннолетним.

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