В Латвии отказались оставлять русских детей без гражданства

Латвийский Сейм во втором чтении принял законопроект бывшего президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства страны новорожденным, сообщает «Комсомольская правда».

Законопроект предусматривает прекращение присвоения статуса неграждан детям, рожденным в Латвии. Но только тем, кто появился на свет после 1 января 2020 года. Инициатива ранее уже вносилась экс-президентом, но была отклонена депутатами прошлого созыва Сейма. Тогда он заявил о намерении повторно подать инициативу для разрешения проблемного вопроса с детьми-негражданами, из-за которого Латвия подвергается критике международных организаций.

«Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство другой страны», — сказал Вейонис.

На 1 июля в Регистре жителей значились 12 неграждан 2019 года рождения. Всего в стране проживает 4791 несовершеннолетних неграждан, а также 3894 негражданина, родившихся после обретения Латвией независимости и уже достигших совершеннолетия. Согласно действующему законодательству, ребенок неграждан может быть признан гражданином по заявлению одного из родителей после достижения им 15 лет или путем натурализации после того, как он станет совершеннолетним.

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Также депутаты отклонили ряд поправок к законопроекту Вейониса, предусматривающих упрощенную процедуру предоставления гражданства ряду категорий населения. Например, родившимся на территории Латвии после 21 августа 1991 года, а также негражданам, получившим на латышском языке среднее или высшее образование в стране. Парламентарии отклонили также инициативу о предоставлении паспортов негражданам младше 15 лет, у которых отсутствуют паспорта других государств.

23 сентября стало известно, что депутаты от партии «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» подготовили поправки в законодательство, обязывающие обеспечивать переход образования на латышский язык начиная с детских садов. Ранее парламентарии приняли закон о вузах, запрещающий обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года. Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии.

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