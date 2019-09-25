Латвийский министр рассказала об урозах от русскоязычных жителей

Министр образования и науки Латвии Илга Шуплинска заявила, что получает угрозы от русскоязычного населения республики, связанные с реформой системы образования. Об этом она рассказала в эфире передачи Krustpunktā на Латвийском радио.

По словам политика, сообщения с угрозами она получает на телефон и адрес электронной почты. Шулинская при этом не рассказала, насколько серьезны угрозы, и будет ли она обращаться в правоохранительные органы. За «очень красноречивую» оценку ее деятельности на посту министра она блокирует пользователей соцсетей.

«Не могу рассказать в эфире, что написано в этих письмах, но очень часто они идут именно от русскоязычных семей. У меня есть вопрос, действительно ли в наш век современных технологий, когда человек открыт такому количеству вызовов, невозможно говорить об этих вопросах и их решать?» — заявила Шуплинска.

Она указала, что письма от жителей Латвии она получает в связи с реформой языка обучения в образовательных организациях. Отметив, что министерство готово рассматривать жалобы родителей и учеников о проблемах образовательной реформы, например, недостатка у учителей знаний латышского языка.

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23 сентября стало известно, что депутаты от партии «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» подготовили поправки в законодательство, обязывающие обеспечивать переход образования на латышский язык, начиная с детских садов. Ранее парламентарии приняли закон о вузах, запрещающие обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года. Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии.

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