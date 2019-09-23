Националисты решили обучать латышскому языку с детских садов

Депутаты от партии «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» подготовили поправки в закон об образовании, обязывающие обеспечивать образование на латышском в детских садах. Об этом сообщает ТАСС.

«В каждом детском саду, который содержится на средства общества, должна быть возможность получать услуги на государственном языке, даже если этого требуют родители хотя бы одного ребенка», — заявил председатель партии Райвис Дзинтарс.

По его словам, нередко органы самоуправления предлагает место для ребенка только в русскоязычном детском саду, что заставляет родителей выбирать детский сад далеко от дома, платить за посещение частного садика, либо отказаться от получения латышского образования.

В октябре 2018 года министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в рамках реформы образования в стране предполагается радикальное сокращение преподавания в школах на русском языке. В частности, старшеклассники будут полностью переведены на обучение на государственном языке.

Реформа объясняется тем, что государство регулирует сферу образования и критерии аккредитации образовательных программ, поэтому вправе определять язык, на котором будет вестись обучение. Русский язык является вторым по распространенности в Латвии. На нем разговаривают 37 процентов жителей страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!