В Латвии решили отменить статус неграждан для русских детей

Сейм Латвии принял законопроект бывшего президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства страны всем новорожденным. Об этом сообщает издание Delfi.

Согласно законопроекту, латвийский паспорт смогут обрести дети неграждан, которые появятся на свет после 1 января 2020 года. Как считает Вейонис, гражданство должно предоставляться автоматически, что исключит появление новых неграждан. Сообщается, что исключением станут случаи, когда родители решат дать своему ребенку гражданство другой страны.

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Против законопроекта в Сейме выступили только депутаты от Национального объединения «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ». Так, парламентарий Янис Домбрава заявил, что СССР оккупировал Латвию, и введение статуса неграждан являлось попыткой защититься от красного террора. По его словам, Латвия не должна и сейчас идти на поводу у России, поэтому он предложил отказаться от изменения закона.

Всего в Латвии проживает 4791 несовершеннолетний негражданин, а также 3894 негражданина, родившихся после обретения Латвией независимости и уже достигших совершеннолетия. Согласно действующему законодательству, ребенок неграждан может быть признан гражданином по заявлению одного из родителей после достижения им 15 лет или путем натурализации после того, как он станет совершеннолетним.

23 сентября стало известно, что депутаты от Национального объединения подготовили поправки в законодательство, обязывающие обеспечивать переход образования на латышский язык, начиная с детских садов. Ранее парламентарии приняли закон о вузах, запрещающий обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года. Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии.

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