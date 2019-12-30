В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным. Об этом парламентарий написала в своем Twitter.

Согласно ее инициативе, платить надо будет не за все разговоры на русском языке, а только за общение с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний.

Она предлагает, чтобы клиент, желающий общаться на русском, оплачивал это по тарифу за услуги переводчика.

23 сентября стало известно, что депутаты от партии «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» подготовили поправки в законодательство, обязывающие обеспечивать переход образования на латышский язык, начиная с детских садов. Ранее парламентарии приняли закон о вузах, запрещающий обучение в частных университетах и колледжах страны на русском языке с 1 января 2019 года. Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии.

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