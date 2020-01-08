В Совфеде оценили слова о зависимости отношения Прибалтики к России от США

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, который заявил о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики США в отношении Москвы, сказал правду. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Его слова в среду, 8 января, приводит RT.

«Мы уже не первый раз слышим здравые заявления со стороны отставных политиков стран Прибалтики, — сказал Цеков. — Когда они покидают свои должности, они очень объективно оценивают то, что происходит».

Сенатор добавил, что если Латвия меняет курс на улучшение отношений с Россией, США «тут же применяют меры против тех политиков, которые пытаются это сделать», и тогда курс этой прибалтийской страны вновь меняется.

Ранее Юрканс заявил, что странам Прибалтики могут грозить американские санкции «как только кто-нибудь посмотрит в сторону России». Он привел пример ситуации со строительством газопровода «Северный поток-2». Американцы, по его мнению, будут «как полицейский» и «будут править санкциями», пока доллар «царствует в экономическом мире».

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