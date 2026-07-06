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14:27, 6 июля 2026Россия

В Чечне выдвинули кандидата на пост главы республики

Даудов: Кадырова выдвинули в качестве кандидата на пост главы Чечни
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Рамзана Кадырова выдвинули в качестве кандидата на пост главы Чеченской республики. Об этом сообщил председатель регионального правительства Магомед Даудов в Telegram.

По его словам, кандидатура Кадырова единогласно поддержана на конференции местного отделения партии «Единая Россия», членом высшего совета которой является глава Чечни. «Это закономерное решение, отражающее высокое доверие народа, признание выдающихся заслуг Рамзана Ахматовича перед ЧР и РФ, а также результатов его эффективной государственной деятельности», — написал Даудов.

Премьер добавил, что высокое доверие Кадырову оказывает президент России Владимир Путин. Поддержку со стороны главы государства Даудов назвал высшей оценкой работы главы Чечни.

Ранее Кадыров заявил о готовности идти на выборы в 2026 году, если ему предложит Путин. При этом, по его словам, он уже «сыт по горло властью и служением народу».

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В ходе голосования в 2021 году он установил мировой рекорд, набрав 99,7 процента голосов. Кандидатуру действующего главы поддержали 711 973 жителя республики.

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