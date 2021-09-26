Кадыров установил мировой рекорд на выборах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на выборах главы региона установил мировой рекорд, набрав 99,7 процента голосов. Об этом сообщает международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

По данным агентства, рекордсмен получил наибольшее количество голосов на выборах в процентах. Явка граждан на выборы в Чеченской республике составила 94,42 процента. Кадырова поддержали 711 973 жителя республики. Другие кандидаты в главы Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов получили 0,12 процента и 0,15 процента голосов соответственно.

25 сентября сообщалось, что Рамзан Кадыров в ходе видеовстречи с президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами партий, победивших на выборах в Госдуму, рассмеялся, оглашая результаты КПРФ и ЛДПР в республике.

Глава Чечни является главным губернатором-долгожителем России. Он возглавляет Чечню с 2007 года (до 5 апреля 2011-го — в качестве президента республики). На момент первого назначения ему было 30 лет.