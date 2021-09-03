Кадыров заявил об историческом отсутствии в Чечне независимости и государства

Рамзан Кадыров: в Чечне никогда не было независимости и никакого государства

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания в правительстве, посвященного пятиуровневым выборам, заявил, что у чеченцев никогда не было независимости и своего государства. Перевод его выступления на чеченском языке приводит издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«У нас никогда не было независимости и никакого государства. Если бы [первый имам Северного Кавказа] шейх Мансур хотел независимости, он бы не дошел до Геленджика, а завоевал бы республику и создал бы здесь государство со своим флагом и гербом. А он весь Кавказ завоевал и до Анапы добрался», — заявил Кадыров.

По словам главы республики, чеченские народные герои — шейх Мансур, Байсангур Беноевский, Таймин Биболат, Адин Сурхо — стремились создать Чечню в ее сегодняшнем виде. Кадыров отметил, что народ всегда боролся за право соблюдать ислам и за сохранение кодекса чеченца.

Руководитель региона считает, что на сегодняшний день «Всевышний ответил на надежду людей и подарил победу». Чтобы сохранить ее, Кадыров предложил продолжать следовать «по пути Ахмата Кадырова и больше ничего не придумывать».

Первый президент Чечни Ахмат Кадыров в ходе первой чеченской кампании в 1994-1996 годах был муфтием непризнанной Республики Ичкерия, поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Во время второй чеченской войны в 1999-2000 годах Кадыров-старший отказался принимать участие в военных действиях и сыграл ключевую роль в передаче сел и городов Гудермесовского района Чечни под контроль федеральных властей. Его сняли с должности муфтия и признали врагом чеченского народа.

В 2000 году президент России Владимир Путин назначил Ахмата Кадырова главой администрации республики. Спустя три года он победил на выборах руководителя региона. В мае 2004 года Кадыров-старший погиб при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев.