Путин рассказал о разговоре с Ахматом Кадыровым перед его смертью

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции рассказал о своем разговоре с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым перед его гибелью. Трансляцию ведет канал «Россия 24» в YouTube.

По словам президента, он пытался отговорить Кадырова от поездки в Грозный в мае 2004 года. «Я до сих пор не могу себе простить, что отпустил его на эти праздники. Он был у меня в кабинете, я говорил — оставайся! Нет, я поеду, я должен быть там. И его взорвали», — сказал Путин.

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Ранее 19 декабря Владимир Путин рассказал об участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в спецоперациях. По его словам, Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности на своем посту.

Ахмат Кадыров во время первой чеченской кампании в 1994-1996 годах занимал пост муфтия непризнанной Республики Ичкерия. Кадыров поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Во время второй чеченской войны Кадыров-старший сыграл ключевую роль в передаче сел и городов Гудермесовского района Чечни под контроль федеральных властей. Он отказался принимать участие в войне и был снят с должности муфтия как «враг чеченского народа».

В 2000 году по указу Путина Кадыров стал главой администрации Чечни, а через три года победил на выборах главы республики. 9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев. Кадырову-старшему посмертно присвоено звание Героя России.

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