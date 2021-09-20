Кадыров побил собственный рекорд и набрал почти 100 процентов голосов на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров побил собственный рекорд на выборах руководителя региона — за него отдали голоса 99,7 процента избирателей. В ходе предыдущих выборов в 2016 году за главу Чечни проголосовали 97,56 процента. Результаты обработки 100 процентов протоколов УИК опубликованы в Instagram-аккаунте избирательной комиссии республики.

Другие кандидаты в главы Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов получили 0,12 процента и 0,15 процента голосов соответственно.

По результатам выборов депутатов Госдумы VIII созыва по федеральному округу «Единая Россия» набрала 96,13 процента голосов — за нее проголосовали 703 613 граждан. Другие партии на выборах в Чечне не набрали и одного процента голосов.

Избирком Чечни также обнародовал результаты выборов по одномандатному избирательному округу №36. Большинство голосов получил советник главы республики, депутат Госдумы предыдущего созыва Адам Делимханов (93,59 процента голосов). Среди остальных кандидатов больше одного процента голосов получили лишь Хасмагомед Дениев (1,77 процента) и Умар Эдельханов (1,03 процента).

Выборы в России проходили три дня — 17, 18 и 19 сентября. В 39 регионах определили новые составы законодательных собраний, в девяти субъектах прошли прямые выборы губернаторов.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года (до 5 апреля 2011-го — в качестве президента республики). Тогда кандидатуру на рассмотрение парламента предложил президент России Владимир Путин, на момент первого назначения Кадырову было 30 лет. После отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в апреле глава Чечни стал главным губернатором-долгожителем России.