Кадыров заявил о готовности к любым результатам выборов главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду на высокую явку на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к любым результатам выборов руководителя региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный».

Сам Кадыров прибыл вместе с семьей на избирательный участок в селе Ахмат-Юрт. Руководитель республики выразил надежду на высокую явку избирателей на выборах.

Также он отметил хорошую работу общественных институтов в Чеченской республике, которые доводят до жителей важность выбора своего будущего.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин будет голосовать на выборах в Государственную Думу онлайн. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что сразу проинформирует о том, что глава государства проголосовал.