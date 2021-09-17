В Кремле рассказали о голосовании Путина на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин будет голосовать на выборах в Государственную Думу онлайн. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что сразу проинформирует о том, что глава государства проголосовал. Так он ответил на вопрос о дате.

В этом году голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос на выборах можно как на избирательном участке, так и дистанционно.

В Москве более 350 тысяч жителей проголосовали онлайн за три часа электронного голосования. В настоящее время система функционирует в штатном режиме. Всего в городе зарегистрировано свыше двух миллионов граждан, которые могут отдать свой голос удаленно. Вместе с тем онлайн голосуют пользователи, заранее зарегистрированные на портале, через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Они могут отдать свой голос в любое время с 08:00 по московскому времени 17 сентября до 20:00 по столице 19 сентября.