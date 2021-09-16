В России начались трехдневные выборы

В России началось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. Первыми в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке, следует из информации на сайте Центризбиркома.

Граждане России будут выбирать депутатов Госдумы, одновременно с этим в 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов. Еще в трех субъектах губернаторов выберут голосованием членов парламента.

Где в России выбирают губернаторов? Прямые выборы: 1. Республика Мордовия 2. Республика Тыва 3. Чеченская Республика 4. Хабаровский край 5. Белгородская область 6. Пензенская область 7. Тверская область 8. Тульская область 9. Ульяновская область Голосование в парламенте: 1. Республика Дагестан 2. Республика Северная Осетия — Алания 3. Карачаево-Черкесская Республика

Спустя час после Камчатки начнут работу участки на территориях, живущих по Магаданскому времени. Еще через час стартует голосование во Владивостоке и его часовом поясе. Затем последовательно в Якутске, Иркутске и Красноярке.

В 5 часов утра по Москве начнутся выборы в Омске, через час — в регионах, использующих Екатеринбургское время, а еще спустя час — в субъектах, живущих по Самарскому времени.

В 8 утра по Московскому времени начнется голосование в столице России и регионах, расположенных в том же часовом поясе. Наконец, последними, в 9 утра по Москве, заработают участки самого западного региона России — Калининградской области.

Единый день голосования в 2021 году назначен в России на 19 сентября. При этом избирательные участки по всей стране будут работать в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.