Отставку губернатора Владимирской области опровергли

Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергла сообщение о том, что он подал в отставку, передает ТАСС.

«Он работает как работал», — сказала агентству пресс-секретарь главы региона Ольга Елунина.

Ранее о том, что губернатор написал заявление об отставке, сообщил РБК. По утверждению его источников в федеральной власти и источника, близкого к руководству Владимирской области, Сипягин, представляющий ЛДПР, якобы получит мандат и перейдет в Госдуму, а о своем решении сообщит на следующей неделе.

ТАСС отмечает, что Сипягин входит в федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму, однако агентство ранее задавало ему вопрос о планах покинуть кресло губернатора, и он ответил, что продолжает работу во Владимирской области.

Сипягин возглавил регион 8 октября 2018 года после того, как во втором туре выборов победил кандидата от «Единой России» и действующего губернатора Светлану Орлову. До этого он боролся с Орловой за кресло губернатора в 2013 году, но тогда проиграл ей.