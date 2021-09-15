В России бывший боевик поборется за пост депутата с двумя судимыми соперниками

В Пермском крае бывший участник бандформирований Магомед Хайрулаев, дважды судимый, поборется за пост депутата. Об этом сообщает издание «Подъем».

Уточняется, что Хайрулаев захотел представлять партию «Справедливая Россия — За правду». Там рассказали, что о его судимости знают. Кроме того, заголовки в СМИ, например, «Бывший боевик баллотируется в думу», назвали «инсинуациями, связанными с растущими рейтингами партии».

Соперниками Хайрулаева на выборах станут еще два кандидата с судимостями. Среди них Иван Сливка (осужден за хулиганство) и Алла Федорова (за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Глава избиркома Большесосновского округа Ирина Васева рассказала, что у комиссии не было оснований не регистрировать данных кандидатов. По ее словам, у них уже погашены судимости. «В избирательном бюллетене, на плакатах о кандидатах сведения о судимости есть», — заключила она.

Магомеда Хайрулаева судили в 2000 году. По данным СМИ, он воевал на стороне боевиков в Дагестане. В очередной раз он был осужден в 2013 году за незаконную вырубку леса.

В 1994 году в Чечне началась первая чеченская кампания, главной целью которой было возвращение контроля Москвы над территорией республики. Война окончилась в августе 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений, однако оно не привело к ожидаемым изменениям, и в 1999 году началась вторая чеченская кампания, активная фаза которой продлилась до весны 2000-го. Конфликт полностью завершился в 2009 году.