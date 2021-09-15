Собянин представил свою команду на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил свой список кандидатов на выборы в Государственную Думу. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

Собянин напомнил, что он возглавляет московский список «Единой России». Он также призвал жителей столицы голосовать на выборах, которые пройдут 17-19 сентября, за эту партию.

В команде мэра числятся телеведущий Тимофей Баженов, депутаты Госдумы Петр Толстой и Дмитрий Саблин, военный репортер Евгений Попов. Кроме того, к команде градоначальника присоединились правозащитница Светлана Разворотнева, врач-педиатр Александр Румянцев, журналист Анатолий Вассерман и другие общественные деятели.

По словам Собянина, он знает каждого человека из своей команды и уверен в том, что в случае избрания кандидаты будут отстаивать интересы жителей столицы.

В этом году голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. Государственная дума избирается на пять лет по смешанной избирательной й системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Проголосовать на выборах можно и на избирательном и участке, и онлайн.

Ранее сообщалось, что Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн. По его словам, это более быстро, удобно и надежно по сравнению с традиционным форматом голосования. Мэр также добавил, что для этого нужно сделать несколько кликов, не выходя из дома.