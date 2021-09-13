ЦИК спрогнозировал явку на выборах в Госдуму

Памфилова: явка на выборах в Госдуму будет не ниже, чем на предыдущем голосовании

Явка на выборах в Госдуму 17-19 сентября ожидается не ниже, чем в 2016 году. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Давайте сравним с аналогичными выборами в 2016 году: тот же ВЦИОМ незадолго до выборов на основе опросов прогнозировал явку порядка 45 процентов, но не больше 50 процентов от всех имеющих право голоса. В результате явка оказалась около 48 процентов от всех имеющих право голоса. То есть имеются основания предполагать, что явка будет не ниже, чем в 2016 году», — сообщила Памфилова.

Председатель ЦИК отметила, что в ходе этой избирательной кампании появились значительные трудности, в том числе из-за множества поправок, ужесточающих требования к кандидатам по целому ряду оснований. По словам Памфиловой, из-за них нагрузка на комиссию увеличена почти в два раза. Эти изменения, считает Памфилова, предполагают хорошую отработку механизма взаимодействия между целым рядом ведомств и избирательной системой

Голосование на выборах в Государственную думу пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил готовность России к иностранному вмешательству в выборы. Он заявил, что у российских властей нет никаких сомнений в том, что иностранные государства будут пытаться вмешаться в выборы в Госдуму, однако в стране есть система, которая эти попытки «хеджирует».

