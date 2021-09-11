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В Госдуме прокомментировали американское вмешательство в российские выборы

Петр Толстой: Россия не будет терпеть попытки влияния на волеизъявление людей
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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия не будет терпеть попытки влияния на волеизъявление людей. Так вице-спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на вмешательство США в российские выборы.

«Скажем честно: как только в какой-либо стране приближается дата выборов – парламентских или президентских — как посольства США тут же активизируют свою деятельность», — отметил он.

По словам Толстого, Министерство иностранных дел России еще в январе, когда американское диппредставительство опубликовало «маршруты протеста», дало понять, что Москва не намерена мириться с «попытками дестабилизации из-за океана».

Он подчеркнул, что к попыткам вмешательства также стоит отнести и поведение иностранных IT-гигантов, активно пользующихся своим влиянием для продвижения нужных Вашингтону идей, а также прочие провокации.

Вице-спикер Госдумы также уточнил, что посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России «из-за связанных с выборами авантюр США». «Удивительно, как страна, жестко подавляющая любое недовольство, будь то протесты BLM или закон об абортах в Техасе, продолжает считать себя жандармом на международной арене. Но это — лишь раздутое самомнение. Никакой власти ни над умами, ни над электоральными процессами, они не получат», — заключил Толстой и добавил, что сентябрьские выборы это покажут.

Ранее 10 сентября сообщалось, что Салливана вызвали в МИД России. Он провел в здании министерства около 20 минут, после чего покинул ведомство. В министерстве заявили, что у Москвы имеются неопровержимые доказательства того, что американские «цифровые гиганты» нарушили российское законодательство, вмешавшись в российские выборы.

В Госдепартаменте США, в свою очередь, заявили, что посол посетил ведомство для беседы с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, обсуждались вопросы двустороннего характера.

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