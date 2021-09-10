Посла США вызвали в МИД из-за американского вмешательства в российские выборы

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел России, об этом сообщает ТАСС. Дипломат пробыл в ведомстве около 20 минут, после чего покинул здание, не отвечая на вопросы прессы.

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Источник в министерстве сообщил, что причиной вызова стал вопрос о вмешательстве Соединенных Штатов в российские выборы.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил послу, что у Москвы имеются доказательства нарушений законов России американскими IT-гигантами в преддверии выборов в Госдуму, его слова приводятся на сайте ведомства.

Отмечается, что в этой связи Вашингтону было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Были рассмотрены также некоторые другие вопросы двустороннего характера, уточнили в министерстве иностранных дел. Эту версию также выдвинули Соединенные Штаты.

В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны Сергей Рябков Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Мария Захарова о вызове посла США в МИД

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Россия рассчитывает на то, что посольство США в Москве доложит в Вашингтон об истинных причинах вызова Салливана в министерство.

Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства Мария Захарова Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Ранее профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк заявил, что отношения России и США вряд ли станут хуже после того, как американского посла Джона Салливана вызвали в российский МИД из-за вмешательства Вашингтона в выборы в России — сильнее их уже не испортить. Он также предположил, что действия Москвы — ответ на обвинения во вмешательстве в американские выборы, которые выдвигал Вашингтон в 2016 году.

Реакция США

В посольстве США сообщили, что Салливан посетил МИД для обсуждения ряда двусторонних вопросов, передает РБК.

Дипломат обсудил с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым темы в поддержку стремления американского лидера Джо Байдена наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Как ранее сообщал «Интерфакс», американца вызывали в ведомство из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятии в память о жертвах террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Госдепартамент США также уверен, что посол обсуждал в МИД вопросы двусторонних отношений. Об этом заявила на брифинге замглавы пресслужбы ведомства Джалина Портер, ее слова приводит ТАСС. Она однако не уточнила, считает ли Госдеп произошедшее вызовом Салливана, или он просто посетил министерство.

В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить целый ряд двусторонних вопросов, направленных на поддержку стремления президента Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией Джалина Портер Фото: @StateDeputySpox

10 сентября стало известно, что журналистам РИА Новости пришел отказ в аккредитации от организаторов церемонии в США по случаю годовщины терактов 11 сентября. В агентстве рассказали, что приглашение на освещение мероприятия, которое должно пройти 11 сентября на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, было отправлено 30 августа. Отмечается, что российские корреспонденты откликнулись на него в течение часа.

Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий и журналист Дмитрий Киселев назвал отказ в аккредитации настоящей травлей прессы. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что российским СМИ на Западе практически объявлена война.

