Лавров заявил о практически объявленной Западом войне российским СМИ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад уже практически объявил войну российским СМИ. Об этом он сказал в ходе XXV форума современной журналистики «Вся Россия — 2021», его слова приводит РИА Новости.

Таким образом министр иностранных дел ответил на вопрос, как он расценивает ситуацию «необъявленной войны» журналистам из России. «Война практически уже объявлена», — подчеркнул он.

В качестве примера Лавров привел ситуацию с не выданной россиянину визой от Великобритании, а также случай с отказом в аккредитации на мемориальные мероприятия, связанные с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года в США.

Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий и журналист Дмитрий Киселев назвал отказ в аккредитации настоящей травлей прессы.

10 сентября стало известно, что журналистам РИА Новости пришел отказ в аккредитации от организаторов церемонии в США по случаю годовщины терактов 11 сентября. В агентстве рассказали, что приглашение на освещение мероприятия, которое должно пройти 11 сентября на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, было отправлено 30 августа. Отмечается, что российские корреспонденты откликнулись на него в течение часа.