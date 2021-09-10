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Лавров заявил о неизбежном диалоге с талибами

Глава МИД Лавров: практически всем странам неизбежно придется разговаривать с талибами
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Диалог с талибами (членами «Талибана», запрещенного в России террористического движения) придется выстраивать практически всем странам. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021», пишет ТАСС.

«Разговаривать с "Талибаном“ неизбежно придется и приходится уже практически всем, — сказал он. — В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, конечно, я думаю, признание будет рассматриваться в конкретном смысле», — приводит агентство слова министра.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас назвал основания для возможного взаимодействия Берлина с талибами. Среди них он перечислил соблюдение основных человеческих прав, сохранение свободы передвижения, а также борьбу с террористическими группировками, такими как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России).

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