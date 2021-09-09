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Совбез ООН пригрозил «Талибану» санкциями за связи с террористами

Совбез ООН: «Талибан» должен разорвать саязи с террористами, иначе стране грозит изоляция
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Совет безопасности ООН потребовал от захватившего власть в Афганистане радикального исламского движения «Талибан» («запрещено в России») разорвать все связи с террористическими орагнизациями. Такое заявление сделал глава МИД Ирландии Саймон Ковни, его цитирует РИА Новости.

По словам Ковни, если талибы не прекратят поддерживать международныцй терроризм, страна продолжит сталкиваться с санкциями и изоляцией.

Эксперты считают, что без поддержки международного сообщества всеобъемлющий кризис в Афганистане начнется в ближайшие недели, поскольку в настоящее время активы страны заморожены, банки закрыты, а критически важная иностранная помощь прекращена.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ. Сейчас «Талибан» формирует новое правительство, в которое уже вошел экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

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