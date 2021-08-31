Экономике Афганистана предсказали коллапс в ближайшие недели

Неожиданно быстрое завоевание Афганистана радикальным исламским движением «Талибан» (деятельность организации запрещена в России) приблизило экономику республики к коллапсу. Активы страны заморожены, банки закрыты, а критически важная иностранная помощь прекратилась. Эксперты предсказывают, что без поддержки международного сообщества всеобъемлющий кризис начнется в ближайшие недели, пишет NBC.

Бывший немецкий дипломат и сотрудник ООН Ханс-Якоб Шиндлер, работавший над санкциями против «Талибана», заявил, что экономические перспективы Афганистана в ближайшем будущем «ужасны». По его мнению, до полного краха остались «недели, может быть, пара месяцев, если ничего не произойдет».

Без учета вливания денег со стороны американцев и международных организаций афганская экономика получала деньги от торговли наркотиками, плохо развитой добычи полезных ископаемых и небольшого производства.

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В пакистанских СМИ появлялись сообщения о возобновлении торговли на сухопутных границах между двумя странами, но Шиндлер не видит в этом спасения для Афганистана. И до захвата страны талибами торговля имела не слишком большое влияние.

Новые власти Афганистана 23 августа назначили главой центробанка Хаджи Мохаммада Идриса. Бывший замминистра финансов страны Гул Максуд Сабит сказал, что никогда не слышал о чиновнике. Последний был учителем в религиозной школе в Пакистане, откуда затем переехал в Афганистан.

«Это все, что мы знаем об этом человеке, и теперь он управляет центральным банком. Вероятно, у него вообще нет опыта», — предположил Сабит. Финансовые эксперты считают, что это назначение сделало очевидной необходимость вмешательства международного сообщества. В противном случае экономика страны может обвалиться. При этом, несмотря на все сложности, талибы утверждают, что государственным служащим будут «платить как раньше».

Национальная валюта афгани резко упала до 83,5013 за доллар после 15 августа, дня захвата страны. Позднее курс потерял смысл, поскольку стало невозможно переводить деньги в Афганистан или из него. Две работавшие на рынке компании, Western Union и MoneyGram, прекратили операции в государстве, а США перестали поставлять доллары в страну.

Банки закрылись и не работают уже полмесяца, госслужащим не платят, и в связи с этим даже повседневная торговля оказалась затруднена. По словам Сабита, люди держатся за наличные, обмена не происходит. Если не последует международной помощи, наступит крайняя бедность и экономическая миграция.

Всемирный банк приостановил финансовую помощь Афганистану из-за внутренней политической нестабильности. Официальный представитель организации Марсела Санчес-Бендер отказалась отвечать на вопрос, при каких условиях выплаты возобновятся. США тоже не признали «Талибан» законным правительством и отказали боевикам в доступе к хранящимся на американских счетах миллиардам долларов афганского центробанка. Своей помощи Афганистан лишил и Международный валютный фонд (МВФ).