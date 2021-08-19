Афганистан лишили международной помощи

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Афганистан не сможет получить доступ к помощи от организации. Об этом сообщает BBC News.

МВФ должен был перечислить Афганистану более 370 миллионов долларов 23 августа в рамках глобальной борьбы с экономическим кризисом, но после захвата страны талибами (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа доступ страны к международным деньгам был ограничен. Представитель МВФ заявил, что это произошло из-за «отсутствия ясности в международном сообществе» по поводу признания правительства в Афганистане. «Как всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества», — добавил пресс-секретарь.

Был также заблокирован доступ к активам SDR — валютной единице МВФ, которая может быть конвертирована в денежные средства, поддерживаемые правительством. Ограничительные меры были предприняты после того, как официальный представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил, что любые активы центрального банка США, которые имеет афганское правительство, не будут переданы талибам. Кроме того, в письме к министру финансов США Джанет Йеллен члены Конгресса потребовали дать гарантии, что талибы не получат поддержки от США.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Ранее глава центрального банка Афганистана заявил, что США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в Федеральной резервной системе США. Советник президента Афганистана по экономическим вопросам Аджмал Ахмади, сбежавший из страны на выходных, написал в Twitter, что на прошлой неделе общие резервы банка Da Afghanistan составляли примерно девять миллиардов долларов. Он заявил, что в соответствии с международными стандартами большая часть этого состояния хранится в безопасных ликвидных активах — казначейских облигациях США и золоте — в офшорах. «Учитывая, что талибы все еще находятся в международных санкционных списках, ожидается, такие активы будут заморожены и недоступны для талибов», — написал Ахмади в Twitter. Он также заявил, что талибам доступно немного — лишь 0,1-0,2 процента от общих международных резервов Афганистана.

В июне МВФ предоставил Афганистану последний взнос по ноябрьскому кредиту. В том же месяце ООН опубликовала отчет, в котором говорилось, что основными источниками финансирования «Талибана» остаются преступные действия, включая незаконный оборот наркотиков и производство опийного мака, вымогательство, похищение людей с целью получения выкупа, эксплуатация полезных ископаемых и доходы от сбора налогов в районах, находящихся под контролем или влиянием талибов.

МВФ уже предпринимал аналогичные действия против других режимов. Это происходило в апреле 2019 года, когда доступ к SDR был заблокирован после того, как более 50 стран-членов МВФ отказались признавать президента Николаса Мадуро законным лидером Венесуэлы.