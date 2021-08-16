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Президент Афганистана улетел из страны с набитыми деньгами машинами

Посольство России в Кабуле сообщило, что Гани сбежал из страны с огромными суммами денег
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Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами, утверждают собеседники РИА Новости в российском посольстве в Кабуле.

По их словам, суммы были настолько большие, что не помещались в вертолет. Часть средств осталась в аэропорту.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Кабул и объявили, что держат под контролем территорию Афганистана. Талибам удалось за пару недель подчинить большую часть страны, уже утром 15 августа они контролировали все погранпосты исламской республики.

Президент Ашраф Гани сразу же покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. По некоторым данным, политик отправился с супругой Рулой и двумя советниками в Узбекистан. Данную информацию также подтвердил личный охранник Гани. До этого различные источники сообщали о том, что президент улетел в Оман или Таджикистан.

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