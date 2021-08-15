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Стало известно местонахождение покинувшего страну президента Афганистана

The New York Times: президент Афганистана Гани отправился в Узбекистан
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Ашраф Гани
Ашраф Гани
Фото: Reuters

Ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани отправился с супругой Рулой и двумя советниками в Узбекистан. О местонахождении Гани сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе.

Чиновник предпочел остаться анонимным, так как не не хотел, чтобы стало известно, что он обсуждает перемещения президента, подчеркнули в американском издании.

В то же время ТАСС со ссылкой на афганские СМИ сообщает, что президент страны прибыл на территорию Омана.

Ранее в сети были опубликованы кадры, на которых видно, как президент Афганистана садится в самолет, чтобы покинуть страну. Во время отъезда Гани сопровождали несколько человек, в том числе телохранители. Политик покинул свою должность и, предположительно, улетел в Таджикистан ранее сегодня. Источник РИА Новости в «Талибан» (запрещено в России) заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.

15 августа боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

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