Местонахождение президента Афганистана уточнили

Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани уточнил его местонахождение в беседе с телеканалом Аl-Jazeera, передает РИА Новости.

Как рассказал собеседник издания, Гани с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности улетели в Ташкент, столицу Узбекистана.

Ранее похожую информацию газете The New York Times подтвердил член афганской делегации на переговорах в Дохе. До этого различные источники сообщали о том, что Гани улетел в Оман или Таджикистан.

До этого в сети были опубликованы кадры, на которых видно, как президент Афганистана садится в самолет, чтобы покинуть страну. Во время отъезда Гани сопровождали несколько человек, в том числе телохранители. Сам он объяснил, что ушел в отставку, чтобы не допустить кровопролития.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. На данный момент управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.