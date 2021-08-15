Отъезд президента Афганистана из страны попал на видео

В сети опубликованы кадры, на которых президент Афганистана Ашраф Гани покидает страну

В сети опубликованы кадры, на которых видно, как президент Афганистана Ашраф Гани садится в самолет, чтобы покинуть страну. Видео опубликовано в Telegram-канале Tasnim News.

Во время отъезда Гани сопровождали несколько человек, в том числе телохранители. Политик покинул свою должность и улетел в Таджикистан ранее сегодня. Источник РИА Новости в «Талибан» заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.

15 августа боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.