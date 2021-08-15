Талибы объявили о захвате всей территории Афганистана

ТАСС: «Талибан» объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

Другие источники пока не подтверждают эту информацию. По данным телеканала Al Arabiya, в настоящий момент талибы захватили крупнейшую тюрьму страны и освобождают заключенных (ее название не уточняется, возможно, речь идет о Пули-Чархи — прим. «Ленты.ру»).

О том, что боевики террористического движения «Талибан» уже окружили наступление на столицу Афганистана, сообщалось ранее 15 августа. Как уточнил источник РИА Новости, талибам к настоящему времени удалось взять под контроль Кабульский университет на западе Кабула. Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана». Другие подробности не приводятся.

Движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.

