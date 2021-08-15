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В Совфеде оценили последствия «бегства» США из Афганистана

Сенатор Косачев рассказал о последствиях вывода войск США из Афганистана
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Нестабильная ситуация в Афганистане, которая усугубилась выводом из страны войск США и захватом территории боевиками террористического движения «Талибан», станет угрозой практически всем странам, в том числе и России. Так последствия ухода американцев из Афганистана оценил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«После стремительного отступления США и союзников из этой страны, к которому более применим термин "бегство", иного развития ситуации вряд ли можно было ожидать. Удивляет разве что стремительность происходящего», — отметил политик.

По его мнению, теперь в Афганистане может появиться новая база международного терроризма, поскольку на территории страны уже и так действует несколько группировок. При этом свой интерес к региону все активнее проявляет и террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в Росси), которая потерпела поражение в Сирии и Ираке.

«Независимо от того, договорятся в итоге ИГ с "Талибаном" (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать», — заключил Косачев.

Движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года.

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