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Россия пообещала не вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Сенатор Джабаров: Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане
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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия не будет вмешиваться в суверенные дела Афганистана, пообещал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Его слова передает РИА Новости.

«Россия в ситуацию в Афганистане никак вмешиваться не будет и не может вмешиваться, это суверенное государство», — заявил сенатор.

Он добавил, что ситуацию в Афганистане нужно экстренно обсудить в ООН, так как очевидно, что судьба Кабула предрешена, а армия Афганистана «полностью деморализована».

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) уже прибыли в президентский дворец в столице страны Кабуле на переговоры с властями. Передача власти в должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце. Президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы.

Боевики террористического движения «Талибан» уже вошли в столицу Афганистана утром 15 августа. К настоящему времени им удалось взять под контроль Кабульский университет на западе столицы. Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана».

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