В Афганистане пообещали мирную смену власти

Смена власти в Афганистане пройдет мирно, штурма столицы страны Кабула не будет, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

В МВД страны также пообещали, что власти сделают все ради того, чтобы обезопасить Кабул. 15 августа боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) начали наступление на столицу. Наступление ведется по всем направлениям. При этом известно, что командование группировки приказало своим бойцам воздерживаться от насилия при взятии города и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город.

Уточняется, что талибам к настоящему времени удалось взять под контроль Кабульский университет на западе столицы. Над одним из районов Кабула уже подняты флаги «Талибана».

Движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.