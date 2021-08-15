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Талибы взяли один из двух подконтрольных властям городов Афганистана

Боевики «Талибана» захватили Джелалабад, который вместе с Кабулом контролировался властями
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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Боевики «Талибана» (движение запрещено в России как террористическое) захватили Джелалабад, который вместе с Кабулом оставался одним из двух последних крупных афганских городов, которые контролируют власти. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил находящийся в городе чиновник Афганистана, в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, поскольку «губернатор сдался талибам». Также он рассказал, что город был сдан, чтобы спасти жизни мирных жителей.

Ранее афганский политик Атто Мухаммади Нур сообщил, что талибы с помощью заговора захватили северо-западную провинцию Балх в результате масштабного заговора. По его словам, «заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок», и теперь он грозит и Кабулу.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций.

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