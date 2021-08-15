Раскрыты подробности захвата афганского города талибами

Террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) захватила контроль над важными точками города Джелалабад в Афганистане. Среди них — полицейский участок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в радикальном движении.

«Моджахеды вошли в полицейский участок в Джелалабаде, столице провинции Нангархар. Правительственные войска продолжают сдаваться. Моджахеды контролируют важные точки. Продвижение продолжается», — сообщил источник.

Талибы взяли Джелалабад, остававшийся вместе с Кабулом одним из двух последних крупных афганских городов, подконтрольных властям. Отмечается, что город пришлось сдать ради спасения жизни мирных жителей.

Ранее один из политиков Афганистана Атто Мухаммади Нур заявил, что талибы с помощью заговора захватили северо-западную провинцию Балх в итоге масштабного заговора. Он считает, что «заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок», а теперь он угрожает Кабулу.

Движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое) начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.