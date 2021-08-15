Афганские военные перешли границу с Узбекистаном и попросили о помощи

84 военных из Афганистана пересекли границу Узбекистана и попросили о помощи

Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и попросила о помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на узбекистанский МИД.

«Нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», — говорится в сообщении ведомства.

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По информации МИД, афганским военным оказана медицинская помощь, предоставлено питание, а также организовано их временное размещение. «В это же время на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана», — заявили в министерстве, добавив, что принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее афганский политик Атто Мухаммади Нур сообщил, что талибы с помощью заговора захватили северо-западную провинцию Балх, которая граничит с Узбекистаном, в результате масштабного заговора. По его словам, «заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок», и теперь он грозит и Кабулу.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций.