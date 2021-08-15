Мир
 
Последние новости
Легенда российской авиации Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции
Названа вызывающая болезни сердца работа
Москвичка стала жертвой порношантажа 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в сентябре 
Экс-премьер Ливана пожелал отставки всех официальных лиц после взрыва танкера
Россиянам пообещали сентябрь с минусовыми температурами
На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8
Талибы взяли один из двух подконтрольных властям городов Афганистана
В Раде раскрыли судьбу россиян при «передаче» Крыма и Кубани Украине
Новости партнеров
Прослушать новость

Афганские военные перешли границу с Узбекистаном и попросили о помощи

84 военных из Афганистана пересекли границу Узбекистана и попросили о помощи
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jayanta Shaw / Reuters

Группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и попросила о помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на узбекистанский МИД.

«Нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МИД, афганским военным оказана медицинская помощь, предоставлено питание, а также организовано их временное размещение. «В это же время на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана», — заявили в министерстве, добавив, что принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее афганский политик Атто Мухаммади Нур сообщил, что талибы с помощью заговора захватили северо-западную провинцию Балх, которая граничит с Узбекистаном, в результате масштабного заговора. По его словам, «заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок», и теперь он грозит и Кабулу.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Афганский политик сообщил о заговоре талибов и предрек падение Кабула
Байден пригрозил военным ответом талибам
Талибы взяли под контроль почти весь Афганистан