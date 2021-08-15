Байден пригрозил военным ответом талибам

Байден обещал талибам ответ на угрозу посольству США и ввел в Афганистан пять тысяч солдат

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные быстро и решительно ответят на любые действия талибов, которые поставят под угрозу сотрудников посольства и дипломатическую миссию в Афганистане. Официальное заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Эвакуация посольства США

США начали эвакуацию посольства из Афганистана. Для безопасности сотрудников американский лидер санкционировал развертывание пяти тысяч американских военнослужащих, а также организованный отход афганцев, которые помогали войскам Соединенных Штатов и находятся под особой угрозой наступления «Талибана» (террористическая организация запрещена в России).

5000 американских военных развернуты в Афганистане для безопасной эвакуации посольства США

Ранее стало известно, что сотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле поручено начать уничтожать секретные документы, а также предметы, на которых изображены государственный флаг или логотипы американских ведомств.

Противостояние террористической угрозе

Байден также приказал вооруженным силам и разведке сохранять бдительность и противостоять будущим террористическим угрозам. Он поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддержать президента Афганистана Аршафа Гани и других представителей власти в их стремлении предотвратить кровопролитие и добиться политического урегулирования. Глава Госдепартамента будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.

Американский лидер назначил посла Трейси Джейкобсон ответственной за общегосударственные усилия по переселению и транспортировке афганских иммигрантов со специальной визой и других союзников. Президент добавил, что за 20 лет нахождения в Афганистане США инвестировали туда почти триллион долларов, обучили более 300 тысяч местных солдат и полицейских, поддержали и оснастили страну самым современным оборудованием.

Еще один год или еще пять лет военного присутствия США ничего не изменят, если афганские военные не смогут или не захотят удерживать свою страну. И бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо. Я был четвертым президентом, руководившим присутствием американских войск в Афганистане. Я не стану перекладывать эту войну на пятого. Джо Байден Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

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Ранее сообщалось, что боевики радикального террористического движения «Талибан» на данный момент взяли под контроль около 90 процентов территории Афганистана. По данным телеканала IRIB, сейчас правительственные войска контролируют лишь Кабул и одноименную провинцию.

После объявления о выводе американских войск талибы начали стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю «Талибан» смог захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат. Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года.

