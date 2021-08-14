В США назвали две трагические ошибки Байдена в Афганистане

Неумелая организация вывода американских войск из Афганистана, а также недооценка скорости, с которой террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) захватывает новые территории, стали двумя главными ошибками президента США Джо Байдена в регионе. Об этом пишет обозреватель Politico Алекс Уорд (Alexander Ward).

По его мнению, решение о выводе войск после 20 лет войны было абсолютно оправданным, однако администрация Байдена из-за недальновидности допустила «настоящую катастрофу» — около трех тысяч военных пришлось направить в Кабул для эвакуации сотрудников посольства.

«Все стало настолько плохо, что посол США в ООН Залмай Хализад умолял "Талибан" не атаковать посольство в случае нападения боевиков на столицу», — пишет Уорд. Обозреватель также считает, что поручение сотрудникам посольства избавиться от конфиденциальных документов говорит о том, что «дела идут не очень хорошо».

Уорд подчеркнул, что власти США предвидели захват Афганистана талибами, однако не могли представить, что боевики пронесутся по стране с такой скоростью. При этом журналист уточнил, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа тоже промахнулась в этом вопросе — чиновница Совета национальной безопасности Трампа Лиза Кертис допускала, что захват произойдет в течение одного-двух лет.

Как сообщалось ранее, сотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле поручено начать уничтожать секретные документы, а также предметы, на которых изображены государственный флаг или логотипы американских ведомств. Источники в дипломатическом корпусе отмечают, что в разведке допускают изоляцию Кабула талибами в течение ближайших трех-семи дней. В Госдепартаменте США уничтожение документов назвали стандартной процедурой.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций.

