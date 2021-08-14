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В США призвали остановить наступление талибов авиаударами

Лидер республиканцев Макконнелл призвал обрушиться авиаударами на талибов
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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл призвал администрацию Джо Байдена обрушиться авиаударами на талибов, чтобы остановить их продвижение в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в его аккаунте в Twitter.

По словам Макконнелла, он общался с афганским послом в США и обсудил ухудшение ситуации в стране и гуманитарный кризис.

«Еще не поздно помешать "Талибану" наводнить Кабул​​​. Администрация должна действовать быстро и обрушиться на наступление "Талибана" (запрещен в России) с авиаударами, предоставить критически важную поддержку афганским силам национальной обороны и безопасности в защите столицы и предотвратить, видимо, скорое падение города», — написал Макконнелл.

По его словам, если действующая администрация не предпримет меры, то угроза безопасности для США однозначно вырастет, а гуманитарная цена для ни в чем не повинных афганцев будет катастрофически высокой.

13 августа США и Великобритания объявили о переброске в Афганистан дополнительных сил. Они начали высадку в Афганистане. 3 тысячи американских солдат прибудут в Кабул уже в эти выходные, 14-15 августа. А британские военные в ближайшие дни будут помогать эвакуироваться своим согражданам и афганцам, которые сотрудничали с подданными Великобритании.

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