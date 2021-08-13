Британские военные начали развертывание в Афганистане для эвакуации своих сограждан

Военнослужащие Великобритании начали высадку в Афганистане, чтобы поддержать эвакуацию из страны своих сограждан. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой министерства обороны Великобритании.

В письме сообщается, что премьер-министр страны Борис Джонсон одобрил использование военной поддержки для помощи в вывозе из Афганистана британских подданных. В случае необходимости премьер разрешил использовать самолеты Королевских ВВС.

Военная операция получила название «Питтинг». Руководить ею будет постоянный объединённый штаб в Нортвуде (штаб-квартира британских вооруженных сил в пригороде Лондона). Всего Великобритания направит в Афганистан около 600 военных для содействия эвакуации своих граждан и работавших с ними афганских специалистов.

«В течение следующих нескольких недель мы все сделаем все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет», — говорится в документе.

Сообщается, что в Кабул будет направлена группа сотрудников МВД Великобритании, которые должны будут помочь британским дипломатам в оформлении виз для покидающих страну афганцев. По оценкам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, под действие программы переселения афганских переводчиков и консультантов в королевство попадают более 5 тысяч человек.

Ранее переброску дополнительных сил в Кабул начали США. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле, а основная часть контингента, состоящая из трех тысяч американских военнослужащих, будет переброшена в Афганистан до конца выходных.